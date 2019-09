US Open - Elise Mertens pour la première fois en quarts de finale de l'US Open

(Belga) Elise Mertens se retrouve pour la première fois en quarts de finale de l'US Open. La numéro 1 belge, 26e joueuse mondiale et 25e tête de série, a battu l'Américaine Kristie Ahn, 141e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, en deux sets 6-1, 6-1 lundi à New York en 8e de finale du 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes.

Elise Mertens sera opposée en quarts de finale soit à l'Américaine Taylor Townsend (WTA 116) soit à la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 15/N.16). Elise Mertens, 23 ans, mène désormais 3-2 dans ses confronations face à Kristie Ahn, 27 ans. Ahn, qui n'avait jamais passé le moindre tour en Grand Chelem avant l'US Open 2019, s'était auparavant imposée à San José cette année (6-3, 6-3) et à Changwon en Corée du Sud en 2016 (6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/5)). Entre les deux, Elise Mertens avait gagné à Atlanta (7-6 (11/9), 6-4) et, déjà à l'US Open (6-1, 6-4) au dernier tour des qualifications, les deux fois en 2016 et toujours sur surface dure. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'Elise Mertens rejoint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, après sa demi-finale à l'Open d'Australie en 2018. A Flushing Meadows, après deux éliminations au 1er tour en 2016 et 2017, la Limbourgeoise avait atteint les 8e de finale l'an dernier, avant d'être sortie du tournoi par l'Américaine Sloane Stephens. (Belga)