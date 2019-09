Ligue 1 - Radamel Falcao quitte Monaco pour Galatasaray

(Belga) Radamel Falcao quitte Monaco pour Galatasaray. L'attaquant colombien de 33 ans s'est engagé pour trois ans avec le club turc, adversaire du FC Bruges en Ligue des champions.

L'attaquant de 33 ans, qui était sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2020, avait été autorisé par le club de la Principauté à se rendre dimanche matin à Istanbul afin de passer sa visite médicale et de concrétiser son transfert. Il s'est engagé avec Galatasaray de manière gratuite. Différentes sources proches du dossier évoque un salaire de 16 millions d'euros sur trois ans, dont huit la première saison. Radamel Falcao était arrivé à Monaco en 2013. L'ASM, qui venait d'être sacré champion de France, avait déboursé 43 millions d'euros pour s'offrir le buteur colombien de l'Atletico Madrid. Falcao a disputé 140 matchs et inscrit 83 buts (14 assists) pour le compte de Monaco, qui l'avait loué à Manchester United en 2015-2016 et à Chelsea la saison suivante. Plus tôt dans la journée, Galatasaray avait déjà annoncé les arrivées du Gabonnais Mario Lemina (Southampton) et du Roumain Florin Andone (Brighton). Galatasaray sera le premier adversaire du Club Bruges dans le groupe A de la Ligue des Champions le 18 septembre au stade Jan Breydel.