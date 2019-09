Liège: la Ville disposée à jouer un rôle d'intermédiaire dans un dossier d'expulsion

Bien que la Ville de Liège n'est pas supposée intervenir dans un conflit d'occupation d'une propriété privée, l'échevine en charge du logement s'est dit disposée, lundi, à jouer un rôle d'intermédiaire entre le centre social autogéré "Entre-Murs/Entre-Mondes", menacé d'expulsion d'un immeuble inoccupé quai Saint-Léonard, et les propriétaires de celui-ci. Maggy Yerna l'a elle-même affirmé lundi soir, en réponse à une interpellation du groupe Vert Ardent lors du conseil communal.

En juin dernier, une trentaine de jeunes âgés d'une vingtaine d'années, défendant le droit au logement pour tous, se sont installés dans un bâtiment inoccupé situé sur le quai Saint-Léonard (62-64). En date du 23 août, ils ont reçu un avis d'expulsion, leur laissant huit jours pour quitter les lieux. Alors que l'échéance était fixée à vendredi dernier, les occupants sont toujours sur place après que leur situation a été relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Lundi soir, au conseil communal de Liège, le groupe Vert Ardent a interpellé le collège quant à cet avis d'expulsion, estimant "vu la bonne volonté dont font part les occupants et l'absence de projet pour ce bâtiment" qu'une solution alternative devrait pouvoir être trouvée qui contenterait toutes les parties.

L'échevine en charge du logement a confirmé que l'immeuble en question, appartenant à deux frères, est inoccupé depuis près de 15 ans. "Au niveau de l'urbanisme, des projets ont été déposés. Ils ont été examinés et validés mais rien n'a été réalisé", a précisé Maggy Yerna.

Les occupants, qui y ont développé des activités destinées à tisser des liens entre les habitants du quartier, regrettent d'avoir reçu cet avis d'expulsion alors qu'ils disent s'être engagés à vider et quitter les lieux dès le lancement d'éventuels travaux. Ils souhaitent, dès lors, pouvoir continuer à occuper l'immeuble.

"J'essaie de joindre les propriétaires depuis vendredi. Bien qu'il s'agisse d'un dossier privé qui n'attend pas d'intervention officielle ou administrative de la Ville, on va continuer à tenter de joindre les propriétaires afin de confronter les deux points de vue. Et si nous n'y arrivons pas, un courrier sera adressé afin d'entrer en contact", a ajouté Maggy Yerna, qui ne pouvait dire s'il existe un nouveau projet, ou non, pour cet immeuble.