TC Charleroi - Des peines de six mois à six ans de prison ferme requises contre quinze Hell's Angels

Le ministère public a requis devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de six mois à six ans de prison ferme à l'encontre de quinze prévenus, membres ou ex-membres du groupe des Hell's Angels. Ils sont poursuivis pour tentatives d'extorsion, faux et usages de faux, trafic de drogue et d'armes et prostitution. Le procès, suspendu en automne 2018 à la suite d'un problème dans le dossier, a repris lundi.

Les faits ont été commis en 2012 et 2013. Tous nient les préventions à leur charge et affirment n'avoir rien vu de suspect. Quatre faits d'extorsion ou de tentatives d'extorsion auraient été commis par certains prévenus sur des victimes, qui devaient s'acquitter d'une amende. En échange de services rendus par les motards, deux prostituées étaient conviées à divertir les esprits des membres du groupe lors de soirées privées.

F.W., absent à l'audience, est quant à lui suspecté d'avoir fourni des cartes d'assurance, permettant d'assurer sans contrat des motos ou une BMW. Après des perquisitions, des armes prohibées et des carabines ont également été découvertes au sein des clubs de motards.

Le substitut Daniel Marliere a requis des peines allant de six mois à six ans de prison contre les prévenus. S.F., suspecté d'avoir été président des Hell's Angels de Charleroi, risque la plus lourde peine.

Les deux prochaines audiences prévues les 16 et 23 septembre seront consacrées aux plaidoiries de la défense.