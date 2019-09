L’AS Rome recrute Kalinic et envoie Schick en prêt à Leipzig

L’AS Rome a officialisé lundi l’arrivée en prêt de l’attaquant croate Nikola Kalinic et le départ, toujours en prêt, de l’attaquant tchèque Patrik Schick.

Kalinic, 31 ans, est prêté par l’Atlético Madrid. L’AS Rome a déboursé 2 millions d’euros pour le prêt et dispose d’une option d’achat fixée à 9 millions d’euros.

Kalinic a déjà évolué en Italie, à la Fiorentina entre 2015 et 2017 (27 buts en 69 rencontres de Serie) et à l’AC Milan (6 buts en 31 rencontres) lors de la saison 2017/2018. Il a aussi joué à l’Hajduk Split, à Istra, Sibernik, au Blackburn Rovers et au FK Dnipro, avec qui il avait atteint la finale de l’Europa League 2015.

Kalinic compte 15 buts en 42 rencontres avec l’équipe nationale croate.

Schick, 23 ans, est prêté à Leipzig pour 3,5 millions (plus un bonus potentiel de 500.000 euros) avec une option d’achat fixée à 29 millions d’euros en cas de qualification des Allemands à la prochaine Ligue des Champions.

L’attaquant a disputé 58 matches pour les ‘Giallorossi’et inscrit 8 buts. Il a également marqué 7 fois en 17 apparitions avec l’équipe nationale tchèque.

Avant cela, il avait joué au Sparta Prague, aux Bohemians et à la Sampdoria.