La Ville de Mons incite ses citoyens à réaliser un audit énergétique de leur logement

La Ville de Mons souhaite créer un nouvel incitant financier en vue d'encourager ses citoyens à réaliser des audits énergétiques de leurs logements. Le règlement communal relatif aux critères d'attribution de cette prime sera soumis au conseil communal à l'automne.

Un budget de 25.000 euros est prévu pour aider les citoyens montois à analyser leur logement et les aider dans les demandes de primes de la Région wallonne. L'objectif visé par le collège communal est de promouvoir la rénovation énergétique des logements privés. Le nouveau système d'audit Logement de la Région wallonne pour la rénovation des bâtiments privés, modifié le 1er juin 2019, reprend notamment l'analyse complète du bâtiment, le calcul de rentabilité des travaux, la priorisation des travaux, l'aide à la demande de prime...

"En prenant cette décision, le collège communal a décidé de simplifier la vie des Montois en faisant en sorte que l'incitant donné par la Ville double le montant octroyé par la Région wallonne dans le cadre de son système d'audit aux logements privés", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "La Ville de Mons a ainsi préféré s'appuyer sur le système wallon déjà existant plutôt que de créer un nouveau système de prime qui aurait généré des démarché inutiles et complexes pour les citoyens".

Le coût d'un audit Logement réalisé par un auditeur certifié est estimé entre 800 et 1.500 euros, selon la complexité du logement. La prime wallonne varie quant à elle de 110 à 660 euros, selon les revenus. "Grâce à cette prime, les ménages à petits revenus, pourrons réaliser un audit pour une cinquantaine d'euros et cibler efficacement les travaux d'économie d'énergie (chauffage, isolation,..) qui seront rapidement rentabilisés grâce à la diminution de leur facture de combustible," précise Catherine Marneffe, l'échevine de l'Énergie-climat et de la Transition écologique.