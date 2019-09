Richard Carapaz signe pour trois ans chez Ineos

L’Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du dernier Tour d’Italie, quitte l’équipe Movistar pour Ineos, a annoncé la formation britannique lundi. Il a signé un contrat de trois ans.

Carapaz, 26 ans, est passé pro chez Movistar en 2017. Son palmarès renseigne huit victoires, la plus belle étant le Giro 2019, dont il a enlevé deux étapes.

En rejoignant Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal, l’Equatorien devient le quatrième vainqueur d’un grand tour dans l’effectif d’Ineos.

«Je suis très excité de rejoindre l’équipe», déclare Richard Carapaz. «Je pense que c’est une excellente opportunité pour moi de continuer de grandir en tant que coureur, en travaillant avec une équipe qui continue à aller de plus en plus fort, année après année. Je connais déjà de nombreux coureurs de l’équipe et je suis impatient de travailler avec eux. Je pense que je vais bien m’intégrer dans ce groupe».