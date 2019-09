Trois blessés sur la Nationale 50 à Basècles

Trois personnes ont été légèrement blessées dans une collision qui a fortement perturbé la circulation sur la N50, ce lundi après-midi.

Les secours ont été prévenus tardivement après cet accident survenu sur la N50, lundi vers 16 h 30, à hauteur de la station Dats, à Basècles. La collision impliquait deux véhicules – une voiture et une camionnette - dont l’un des deux sortait, semble-t-il, de la station-service.

Le choc a été violent mais on ne déplore que trois blessés légers.

La chaussée a toutefois dû être fermée à la circulation durant plus de deux heures entre le carrefour de la Bécasse et l’accès autoroutier vers Bernissart/Harchies, afin de permettre les constatations dans un premier temps, et le dégagement des véhicules ensuite.

Les pompiers de la zone de Wapi sont également intervenus sur les lieux.