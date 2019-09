Abandonner sa voiture et changer de mode de transport: Liège fait passer le message

La Ville de Liège lance la campagne «C’est le moment de changer de mode!», en partenariat avec le TEC et la SNCB.

Cela n’aura échappé à personne, à Liège. Les chantiers ont envahi la ville, dont celui du tram, qui occupera les esprits liégeois durant les prochaines années. Conséquence directe: la circulation automobile est encore plus compliquée.

La Ville de Liège, en partenariat avec le TEC et la SNCB, lance en ce lundi de rentrée une campagne intitulée «C’est le moment de changer de mode!» En traduisant, on entend le message: ne serait-il pas vraiment temps d’abandonner la voiture dans le centre-ville? Entre campagne de communication pour les politiques mises en place à Liège et messages d’utilité publique, cette opération ne peut que s’inscrit dans l’air du temps.

La Ville a mis en ligne une plateforme « C’est le moment de changer de mode ! » en ligne, fournissant des informations pratiques sur les modes de transport alternatifs à la voiture. «C’est une campagne de communication qui se veut évolutive et qui prendra différentes formes au cours du temps», indique la Ville par voie de communiqué.

«Tout comme les autres grandes villes européennes, Liège doit faire face aux défis liés à la mobilité, avec une croissance constante des voyageurs et un besoin crucial d’alternatives vertes et fiables à la voiture», explique-t-elle. Quatre modes de transport structurent la campagne.

1 À vélo

Le nombre de cyclistes a quadruplé en dix ans et le vélo présente de nombreux avantages en termes de pollution, de temps de parcours, d’encombrement des rues, etc. Le point vélo des Guillemins accueille 15 000 visiteurs par an et la Ville met progressivement en place des infrastructures, comme les corridors vélo.

Des possibilités de tests et de location de vélos existent et sont détaillées sur le site.

2 À pied

Quelque 40% des déplacements dans le centre de Liège se font à pied. Adapter les infrastructures dans une ville qui a connu les affres du «tout à la voiture» s’avère nécessaire. Parmi les réalisations: la piétonnisation progressive de l’hypercentre, la passerelle La Belle Liégeoise, etc. «A terme, la Ville de Liège souhaite réduire de 35% la circulation automobile dans l’hypercentre au bénéfice de nouveaux espaces verts, des transports en commun, de la mobilité douce et des piétons», explique le communiqué.

3 En bus

Les transports en commun restent à privilégier, bien entendu. L’agglomération liégeoise compte 1 872 arrêts de bus et pratiquement 6 000 voyages y sont effectués chaque jour.

Petit rappel utile: un propriétaire qui abandonne une voiture se voit offrir un abonnement de trois par le TEC. Si le ménage de dispose de plus aucune voiture après cet abandon, tous ses membres pourront même bénéficier de l’offre.

La Ville et le TEC rappellent également l’existence à Vottem d’un parking relais – qui rencontre des difficultés à trouver son public – à Vottem, à deux pas du quartier Sainte-Walburge et à quelques encablures de l’hôpital de la Citadelle.

4 En train

Le train ne convient pas qu’aux longs trajets. Grimper dans un train pour voyager à l’intérieur de l’agglomération peut même s’avérer très pratique. Il existe en effet 59 gares dans un rayon de 30 km autour de Liège, donc Ans, Chaudfontaine, Herstal, Seraing, etc.

Le City Pass, une offre qui combine le train et le bus, a été lancé en juillet 2018 en région liégeoise.