Les sorties de la rentrée 2019

Septembre, c’est la rentrée, mais c’est aussi le moment de découvrir les nouveautés musicales annoncées pour les prochaines semaines. On retrouvera quelques revenants comme Dave, Alain Souchon, Renaud, Céline Dion et quelques belles découvertes d’ici la fin de l’année.

En France

Yannick Noah, Black M, Renaud, Christophe Maé…

Dès vendredi, ce 6 septembre Yannick Noah ouvre le bal avec Bonheur indigo, et les BB Brunes avec Visage.

Le 13 septembre La grande Sophie reviendra avec le très beau Cet instant, Black M avec Il était une fois, Dave avec Souviens-toi d’aimer: 13 ans qu’il n’avait pas sorti de nouvelles chansons, c’est sa rencontre avec Renaud, avec lequel il a travaillé sur l’album, qui l’a décidé.

Stephan Eicher AFP Le 20 septembre Stephan Eicher sortira Homeless Songs, six mois après Hüh¨, mais 7 ans après son dernier album de chansons originales.

Le 27 septembre, un autre retour, celui de Cocoon mais sans sa chanteuse historique sur Wood Fire,Trust proposera le toujours très militant Fils de lutte, tandis que la poésie et l’humour de Thomas Fersen s’exprimeront dans Tout ce qu’il me reste.

Le 18 octobre Skip The Use, dissout et reformé, propose Past & Future, Vincent Delerm arrivera avec Panorama, et Alain Souchon proposera Ame fifties. Alain Souchon EdA - Florent Marot

Le 25 octobre on attend Tim Dup et Qu’en restera-t-il?

Le 8 novembre Philippe Katerine proposera ses Confessions.

Plus tard dans l’année, il faudra aussi compter sur Christophe Maé et La vie d’artiste, Julien Clerc et un album de duos de ses plus grandes chansons, avec notamment Vianney, Calogero, Christophe Maé… il annonce déjà un deuxième «si cet album se passe bien».

Et enfin, on retrouvera Renaud «en forme», c’est lui qui le dit sur Les mômes et les enfants d’abord en novembre.

En Belgique

Sharko, Arno, Geike, Frank Michaël…

Le 6 septembre TaxiWars le groupe jazz de Tom Barman, leader de dEUS sort Artificial Horizon (son interview à lire dans nos pages de samedi).

- Le 13 septembre Arno sera toujours aussi déjanté sur Santeboutique, le guitariste Jacques Stotzem proposera Places We Have Been.

Le 20 septembre Steph Kamil Carlens lancera New Old World, et Dalton Telegramme, Victoria.

Le 27 septembre Sharko annonce Glucose, Leo Fifty Five sortira un premier mini-album tout en français, Enchanté.

Le 11 octobre Tamino ressort son délicieux premier album Amir en version deluxe

Le 18 octobre Geike, ex – chanteuse d’Hooverphonic revient en solitaire: Lost in Time. Frank Michaël EdA

Plus tard dans l’année, on attend aussi le premier album de Løyd, entre rap et musique électronique. Mais aussi Frank Michaël qui a travaillé sur une quinzaine de titres avec Claude Lemesle (sortie 15/11) et Dario Mars, avec Flesh en novembre. Et encore le deuxième EP de Halehan.

Ailleurs

Pixies, Mika, James Blunt, Céline Dion…

Le 6 septembre Iggy Pop proposera Free, son 18e album.

James Blunt Photo News Le 13 septembre on retrouve les Pixies avec Beneath the Eyrie, la délicate pop anglaise de Metronomy sur Metronomy Forever, ou les remuants métalleux américains de Korn, The Nothing. Il y aura aussi Emeli Sandé et son Real Life ou Charli XCX et Charli.

Le 20 septembre Blink-182 sortira NINE, pour Keane ce sera Cause and Effect, leur premier album depuis 2012. Liam Gallager, frère terrible d’Oasis proposera Why Me? Why not.

Le 27 septembre, ce sera au tour de l’autre, Noel Gallagher et son groupe High Flying Birds avec This Is The Place. On attend aussi Kayne West et Jesus is King.

Le 4 octobre Mika dévoile son nom de baptême avec My Name is Michael Holbrook.

Le 25 octobre James Blunt racontera des histoires sur Once Upon a Time, et Michael Kiwanuka proposera le très sobrement intitulé Kiwanuka. MIKA Gilles GUSTINE/SIPA/FTV

Et enfin, en novembre, il est attendu depuis longtemps, le nouvel album, en anglais, de Céline Dion, Courage.