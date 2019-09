VIDÉO | Encore ou «plus que...» deux fermetures pour le pont à Ponts à Tournai

Plus que deux «petites» fermetures et il sera enfin rouvert «définitivement» EdA - 50101622266

Le pont à Ponts sera fermé à la circulation la nuit de mercredi à jeudi et une ultime fois à la mi-novembre. En attendant l’ancien mur du quai Saint-brice disparaît petit à petit sous les coups des pelleteuses (vidéo).

Rouvert à la circulation (dans les deux sens) depuis vendredi, le pont à Ponts devra encore être fermé deux fois d’ici la mi-novembre et notamment durant la nuit de mercredi à jeudi.

«Durant le véritable contre-la-montre auquel se sont livré les ouvriers ces quinze derniers jours pour finaliser le revêtement en résine imprimée sur le pont-à-Ponts, une étape n’aurait pu être réalisée qu’au prix d’une prolongation de la fermeture du pont une journée de plus, explique-t-on au sein de l’agence de communication Scaldisescaut.eu. Il s’agit de la pose des grilles de caillebotis en rive droite, qui matérialisent sur le nouveau pont, le passage du surplomb de l’eau à celui du nouveau quai.

Le SPW Mobilité et Voies hydrauliques s’était engagé à rouvrir la circulation à l’approche de la rentrée scolaire. La décision a donc été prise vendredi dernier de maintenir la réouverture du pont au jour même,

mais de postposer la pose du caillebotis rive droite à une nuit prochaine. Ce travail sera donc effectué dans la nuit de ce mercredi 4 au jeudi 5 septembre, entre 22h et 5h du matin (pour permettre le passage des premières lignes de bus transitant par cet axe le matin), période durant laquelle la circulation devra

être interrompue.»

On finalise aussi les trottoirs

«Les prochaines étapes, d’ici mi-novembre, verront donc la réalisation des mêmes revêtements en résine

imprimée pour recouvrir le bitume du trottoir amont (côté Forem), la pose des planchers qui couvriront

la promenade piétonne surplombant l’Escaut côté aval (côté Naïade), la pose et la mise en tension des garde-corps définitifs sur les deux versants du pont.

Toutes ces opérations en surface (des finitions seront également apportées aux culées, sous le pont) se dérouleront sans coupure de la circulation automobile. Tout au plus le passage des piétons devra être basculé sur l’un des deux trottoirs pour permettre le travail sur l’autre, et le stationnement (prévu côté amont) sera temporairement interdit.

Enfin, à une échéance estimée à mi-novembre et à une date qui reste encore à préciser, un essai final de

mise en charge du tablier devra être effectué durant une journée, nécessitant une dernière coupure du trafic. L’essai de pont consiste au placement à des repères précis de plusieurs semi-remorques à pleine charge sur le tablier.

Cette mise en charge permettra alors de confirmer, par mesure de géomètre, les modèles de déformation maximale calculés par le bureau d’étude lors de la conception de l’ouvrage, et constitue l’étape finale de la réception technique de ce dernier.»

Pendant ce temps là, la démolition du mur du quai saint-Brice se poursuit...

Les travaux de démolition de l’ancien mur du quai Saint-Brice se poursuivent comme prévu et semblent avancer assez rapidement si l’on peut en juger par ce que l’on peut voir depuis le passage réservé aux piétons sur le pont à Ponts. Dimanche, vers 9 h, près de 35 m de l’ancien mur de quai avaient déjà été entièrement démantelés et déblayés en aval (jusqu’au niveau prévu de -4,4 m sous le niveau de flottaison), tandis que la seconde grue démontait la partie haute du mur face à l’ancienne maison Croix-Rouge, plus en amont. Le chantier, réparti sur quatre week-ends, s’étendra en définitive sur une distance de 200 m.