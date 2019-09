Ces 50 séries renouvelées par Netflix

Des saisons 3 et 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina sont en chantier. Jeff Weddell/Netflix

Votre série préférée sera-t-elle bientôt de retour? Voici toutes les infos sur les renouvellements des feuilletons Netflix.

La stratégie de communication de Netflix est étrange. Le colosse américain du streaming est (quasi) muet sur deux dossiers connectés: l’annulation et le renouvellement de ses séries.

Sur le site et les applications Netflix, il n’existe aucune section appelée à vous signaler si une série est renouvelée pour une saison supplémentaire ou interrompue à jamais.

C’est frustrant. Au mieux, une mention dans la fiche descriptive d’un feuilleton vous annonce l’arrivée imminente de nouveaux épisodes.

Exemples:

- Sur la fiche de The Society : Saison disponible en 2020, indique le service.

- Sur les fiches de Ozark et de Lucifer: Une nouvelle saison arrive bientôt!

Sur son site, Netflix annonce qu’une nouvelle saison de Lucifer sera bientôt disponible, sans préciser qu’il s’agira de la toute dernière. Capture d’écran

Dans le cas précis de Lucifer, Netflix omet de signaler que la cinquième saison en préparation sera la toute dernière. C’est évidemment loin d’être innocent.

Le célèbre démon incarné par Tom Ellis est loin d’être le seul à subir ce traitement un brin manipulateur.

Notre classement des 50 séries renouvelées par Netflix débute par celles qui ont été simultanément prolongées et annulées.

Les séries renouvelées et annulées

1. 13 Reasons Why (saison 4)

2. Dark (saison 3)

3. Lucifer (saison 5)

4. Trinkets (saison 2)

5. La fête à la maison 20 ans après (saison 5)

Les aventures temporelles de la série allemande Dark seront définitivement bouclées avec la cinquième saison attendue en 2020. Netflix

Les séries renouvelées

6. Mr. Iglesias (saison 2)

7. After Life (saison 2)

8. Alexa et Katie (saison 3)

9. Altered Carbon (saison 2)

10. Anne with an E (saison 3)

11. Atypical (saison 3)

12. Les nouvelles aventures de Sabrina (saisons 3 et 4)

13. La casa de papel (saison 4)

14. The Crown (saison 3)

15. Dead to Me (saison 2)

16. Dear White People (saison 3)

17. Stranger Things (saison 4)

18. The End of The F*** World (saison 2)

19. Grace and Frankie (saison 6)

20. The Haunting of Hill House (saison 2)

Le final de la saison 1 The End of the F***ing World semblait fermer la porte à une suite. Le feuilleton adapté d’un comics sera pourtant de retour bientôt. Netflix

21. I Think You Should Leave with Tim Robinson (saison 2)

22. Insatiable (saison 2)

23. La méthode Kominsky (saison 2)

24. Lost in Space (saison 2)

25. Marcella (saison 3)

26. Narcos Mexico (saison 2)

27. On My Block (saison 3)

28. Ozark (saison 3)

29. Poupée russe (saison 2)

30. Sex Education (saison 2)

31. The Society (saison 2)

32. The Umbrella Academy (saison 2)

33. You (saison 2)

Poupée russe a permis à Natasha Lyonne de révéler tout son potentiel. L’actrice reprendra son rôle dans la saison 2 du show. Netflix

Les séries documentaires renouvelées

34. Chef’s Table (saison 7 et 8)

35. Dogs (saison 2)

36. Magic for Humans (saison 2)

37. Queer Eye (saison 5)

38. Somebody Feed Phil (saison 3)

39. Abstract L’art du design (saison 2 le 25 septembre)

40. Ugly Delicious (saison 2)

41. The Toys That Made Us (saison 3)

La série documentaire Dogs présente l’extraordinaire relation qui unit chiens et maîtres. Netflix

Les séries animées renouvelées

42. Big Mouth (saisons 3, 4, 5 et 6)

43. Bojack Horseman (saison 6)

44. Carmen Sandiego (saison 2)

45. Castlevania (saison 3)

46. Désenchantée (saison 2 le 20 septembre)

47. F is for Family (saison 4)

48. Love, Death & Robots (saison 2)

49. Paradis PD (saison 2)

50. Ultraman (saison 2)