Stoke City prête Thibaud Verlinden à Bolton Wanderers (D3)

Stoke City, lanterne rouge de deuxième division anglaise, a annoncé lundi prêter, jusqu’au 5 janvier, Thibaud Verlinden à Bolton Wanderers, lanterne rouge de D3.

???? Bolton Wanderers are delighted to announce the signing of Belgium youth international winger @ThibaudVerlinde on loan from @stokecity.



???? https://t.co/GtkNcHoqRf#BWFC ????