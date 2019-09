Laurens De Bock part en prêt à Sunderland

Prêté à Ostende la saison dernière, Laurens De Bock a de nouveau été prêté par Leeds (Championship, D2 anglaise). Il jouera cette saison à Sunderland, en League One (D3 anglaise).

Après son départ de Bruges en janvier 2018, le défenseur de 26 ans n’est jamais parvenu à s’imposer à Leeds, où il n’a joué que 7 rencontres.

Welcome to Sunderland, Laurens! 🔴??



We're delighted to announce the loan signing of Laurens De Bock from @LUFC.



Full story 👇#SAFC