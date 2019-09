Nairo Quintana (Movistar) rejoint Arkéa-Samsic pour trois ans

Après 8 saisons passées chez Movistar, Nairo Quintana change d’équipe et rejoindra en 2020, et pour trois ans, les rangs de l’ambitieuse formation française Arkéa-Samsic qui a officialisé l’arrivée du Colombien lundi.

Nairo Quintana, 29 ans, est en tête du Tour d’Espagne alors que les coureurs profitent lundi du premier jour de repos de cette 74e édition de la Vuelta.

Arrivé chez Movistar en 2012 en provenance de Café de Colombie, le talentueux petit grimpeur compte 39 victoires à son palmarès dont les plus prestigieuses restent sans aucun doute ses succès au Giro en 2014 et au Tour d’Espagne en 2016. Cette année 2016 aura été faste pour le natif de Combita avec des victoires au Tour de Romandie et de Catalogne. Il a remporté aussi deux Tirreno-Adriatico en 2015 et 2017, le Tour du Pays Basque en 2013, deux fois le Tour de Burgos (2013 et 2014) et deux fois la Route du Sud (2012 et 2016).

Spécialiste des courses par étapes, mais limité dans les exercices contre le chrono, il lui manque le Tour de France à son palmarès même s’il y a remporté trois étapes dont celle de Valoir lors de la 18e étape de la dernière Grande Boucle.

Barré chez Movistar par la concurrence de Mikel Landa ou Alejandro Valverde par moments, Nairo Quintana a choisi de changer d’air pour gagner les rangs de la très ambitieuse formation bretonne. Movistar avait annoncé fin juillet déjà que Nairo Movistar et l’Equatorien Richard Carapaz s’en iraient vers d’autres cieux à l’issue de la saison.