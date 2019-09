L’école primaire Carolus Magnus inaugurée après une longue rénovation

L’école primaire néerlandophone Carolus Magnus a été officiellement inaugurée après une rénovation complète de plusieurs années. Elle accueillera 200 élèves.

L’école primaire néerlandophone Carolus Magnus a été officiellement inaugurée vendredi après une rénovation complète, longue de plusieurs années. Située place de Jamblinne de Meux, elle pourra accueillir 200 élèves dès la rentrée prochaine.

Les premiers plans pour cette école avaient été dessinés en 2014. Les travaux ont cependant pris du retard car le service des Monuments et des Sites a décidé que les bâtiments constituaient un «paysage urbain protégé». Il fallait dès lors non seulement conserver la façade, mais aussi la cage d’escalier.

Le deuxième plan pour les travaux a finalement été signé en 2015. Mais, en raison de la nouvelle demande de permis, le dossier a encore accumulé du retard. Les travaux n’ont ainsi commencé qu’en 2017. L’école est à présent prête pour la rentrée imminente.

Grâce à une contribution financière de 2,7 millions d’euros de GO!, la coupole de l’enseignement officiel en Flandre, 180 places ont été préservées et ont même été portées à 200. La Commission communautaire flamande a apporté un soutien financier à la rénovation de la salle de sport et de la cour de récréation.