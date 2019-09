Lukaku répond sur Instagram aux supporters racistes

Victime de «cris de singe» ce dimanche face à Cagliari, Romelu Lukaku a répondu sur son compte Instagram aux supporters racistes.

En anglais dans le texte, il regrette une certaine forme d’inaction de la part des fédérations et des plateformes de réseaux sociaux.

«Beaucoup de joueurs ont souffert de racisme ces derniers mois. C’est mon cas depuis hier. Le football est un jeu qui doit être apprécié par tous et on ne peut accepter toute forme de discrimination qui nuirait à la réputation de notre sport. J’espère que les fédérations du monde entier vont réagir fermement sur toutes ces formes de discrimination. Les plateformes de réseaux sociaux doivent également mieux travailler, car tous les jours, on voit des commentaires racistes en dessous d’un post d’une personne de couleur. On dit cela depuis des années, et toujours pas de réaction. Mesdames et messieurs, on est en 2019. Plutôt que d’avancer, on recule. Je pense que nous, en tant que joueurs, devons nous unifier pour garder ce jeu propre et profitable pour tous.»

Des «cris de singe» ont retenti au moment où Lukaku s’apprêtait à frapper un penalty pour l’Inter. Lukaku a marqué, pour donner l’avantage à son équipe (2-1) et ces cris, parfaitement audibles à la télévision italienne, ont continué quelques secondes.

Lukaku a jeté un regard furieux en direction de la tribune d’où sont partis ces cris avant d’être entouré par ses équipiers. Le match a repris normalement et n’a pas été arrêté par l’arbitre.