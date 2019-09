Nouvelles chaudières à la piscine de Sportcity: 150 tonnes de CO2 en moins

La piscine de Sportcity a été rénovée à Woluwe-Saint-Pierre. De nouvelles chaudières économiseront 40.000€ par an. Et surtout 151 tonnes de CO2. Le bassin rouvre ce 2 septembre.

Après 3 mois de travaux de modernisation dans le but de réaliser d’importantes économies d’énergie, la piscine olympique de Sportcity rouvre ses portes ce lundi 2 septembre 2019. C’est ce qu’annonce l’autorité communale de Woluwe-Saint-Pierre.

«Nous sommes très heureux de voir les travaux se terminer dans les délais. Fermer la piscine pendant 3 mois en plein été a été une décision difficile à prendre. Mais à l’arrivée, notre magnifique complexe sportif est désormais plus économique, moins énergivore et plus qualitatif», explique Benoît Cerexhe, Bourgmestre cdH.

Durant ces 3 mois, toute la chaufferie qui alimente le site a été remise à jour. Les anciennes chaudières des années 1970 et 1990 ont été remplacées par des chaudières gaz à condensation. Ces nouvelles installations d’une puissance de 2.000 kW – contre 3.200 kW actuellement – vont permettre de réduire la facture de gaz de 25% (soit 40.000 euros d’économie par an) et de diminuer les émissions de C02 de 151 tonnes.

«La bonne gestion du patrimoine communal a toujours été une de nos priorités. Cela nécessite des travaux parfois très importants afin d’offrir aux citoyens des infrastructures qui répondent à leurs attentes», précise encore Cerexhe.

La commune a ainsi profité de ces travaux de grande ampleur pour vidanger, nettoyer et faire un grand entretien du bassin d’eau de 3000m2 et moderniser le hall de tennis en installant des radiants à gaz placés au plafond en lieu et place des aérothermes.

Pour rappel, en 2016 déjà, d’importants travaux visant à ce que Sportcity soit de moins en moins énergivore et fonctionne toujours plus à l’énergie verte ont déjà eu lieu: placement de panneaux photovoltaïques et installation d’un éclairage 100% LED dans le hall piscine.