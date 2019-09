«Girl» à nouveau en lice pour les European Film Awards

«Girl», le premier long métrage de Lukas Dhont, figure parmi les nommés des EFA People’s Choice Award, un prix du public décerné chaque année dans le cadre des European Film Awards, a fait savoir ce lundi la European Film Academy.

«Girl» a remporté l’an dernier le prix de la découverte à ce festival européen et avait également été nommé dans les catégories meilleur film et meilleur acteur.

L’œuvre a été présentée l’an dernier en première mondiale au festival de Cannes, d’où il était reparti avec la Queer Palm et la Caméra d’Or, qui récompense le meilleur premier long métrage. «Girl», écrit par Lukas Dhont et Angelo Tijssens, avait ensuite empoché plusieurs distinctions lors de divers festivals internationaux.

Deux productions belges ont déjà remporté le EFA People’s Choice Award: «Mr. Nobody» de Jaco Van Dormael en 2010 et «Hasta la Vista» de Geoffrey Enthoven. Des réalisations comme «Slumdog Millionaire», «Call me by your name» et «Harry Potter et l’Ordre du Phénix» ont aussi empoché cette distinction.

Le vote du public se déroule jusqu’au 31 octobre. Douze films sont nommés et le lauréat sera annoncé le samedi 7 décembre au cours de la remise des European Film Awards à Berlin.

Le film avait déjà été nommé trois fois l’an dernier pour les EFA’s.