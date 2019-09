Mons: trois prévenus face au tribunal après la mort d’un homme passé sous une voiture

Alain Deschamps, 48 ans, est décédé en août 2015 après avoir reçu des coups et être passé sous une voiture sur un parking situé face à l’hôpital Saint-Joseph à Mons. Une jeune femme est poursuivie pour un homicide involontaire. Deux autres prévenus sont poursuivis pour des coups envers la victime et un autre homme.

Le 8 août 2015, vers 6 heures du matin, une bagarre a éclaté entre quatre hommes sur le parking situé près de l’hôpital Saint-Joseph à Mons. Alain Deschamps, 48 ans, a été roué de coups et s’est retrouvé sur le sol, inconscient.

Dans la foulée, une voiture a roulé sur son corps en effectuant une marche arrière. M.A. était au volant et a pris la fuite. Alain Deschamps, 48 ans, perdait la vie.

Les trois prévenus revenaient d’une soirée, Alain Deschamps également. A.S (28 ans), s’était battu avec l’homme qui accompagnait la victime. Il explique qu’il n’a pas vu la victime couchée sur le sol au moment de quitter les lieux, seul.

«Les deux autres m’ont expliqué, plus tard, qu’ils avaient percuté quelque chose. M.A. pleurait, elle priait pour ne pas avoir heurté quelqu’un», dit-il. «Nous n’avons fait que nous défendre, ce sont eux qui nous ont agressés», ajoute celui qui a appris la mort de la victime par la presse, quelques heures plus tard.

M.A. (28 ans) conduisait la voiture qui a percuté la victime. «Je suis partie avec C.D. dans la voiture… je ne l’ai pas vu, j’étais paniquée… j’ai senti que je roulais sur quelque chose, comme un dos d’âne», explique-t-elle en pleurs.

C.D. (28 ans) poursuivi pour coups et non-assistance à personne en danger, s’était battu avec Alain Deschamps cette nuit-là. «Quand il est tombé au sol, je lui ai donné un coup de pied pour le neutraliser. Il ne bougeait plus. Je suis ensuite parti aider mon ami qui se battait avec l’autre», explique-t-il.

«Lâcheté totale»

Me Frank Discepoli représente la famille d’Alain Deschamps au procès. Il raconte que ce père de famille, vendeur d’automobiles, n’était pas décrit comme un homme violent. «J’ai l’impression que nous sommes face à une lâcheté totale», a déclaré l’avocat dans sa plaidoirie.

«Ils ont tellement paniqué qu’ils ont offert de l’argent pour qu’un témoin se taise, qu’ils ont effacé les messages échangés après les faits. Ils ont fait en sorte que personne ne sache ce qui s’est passé cette nuit-là».

Pour l’avocat de la partie civile, A.S. savait et il aurait pu aider la victime «mais il a dit aux autres de rentrer chez eux et de ne plus parler de ce truc, la mort d’un homme. Tous les trois ont essayé de cacher la vérité.»

Son ami lui a dit de foncer alors que les faits ont eu lieu devant un hôpital. Ils auraient pu appeler les secours.

Me Discepoli est ensuite revenu sur les premières déclarations de M.A. «Elle avait conscience de ce qui s’était passé, qu’elle avait roulé sur un corps mais son ami lui a dit de foncer alors que les faits ont eu lieu devant un hôpital. Ils auraient pu appeler les secours».

Concernant les coups, l’avocat de la partie civile conteste la légitime défense invoquée par A.S et C.D. «Alain Deschamps n’a porté aucun coup», insiste Me Discepoli, rappelant que, au sol et inconscient, Alain Deschamps ne représentait plus aucun danger. Les demandes au civil sont évaluées à plus de 26 000 euros.