Marie-Martine Schyns visite une école liégeoise pour sa dernière rentrée des classes

Pour sa dernière rentrée scolaire en tant que ministre de l’Education, Marie-Martine Schyns (cdH) a rendu visite ce lundi matin aux 460 élèves de l’école Notre-Dame du Rosaire à Bressoux.

Après quelques minutes de discussions avec la directrice de l’établissement, le président du pouvoir organisateur et Jean-François Delsarte, le directeur diocésain de l’enseignement fondamental, la ministre est allée à la rencontre des enfants et de leurs parents dans la cour de l’école. Un moment d’échange avec la population de cette école à encadrement différencié qui accueille de nombreux écoliers pour qui le français n’est pas la langue maternelle.

Chaque année de son mandat ministériel, Marie-Martine Schyns s’est rendue dans une école pour la rentrée des classes.

Notre-Dame du Rosaire n’a pas été choisie au hasard puisqu’une visite avait déjà eu lieu dans cet établissement l’année passée. Elle avait observé le travail effectué en première et deuxième primaire, où des groupes de besoins sont mis en place pour que les enfants puissent (re)travailler en comité restreint les compétences qu’ils n’ont pas acquises.

La ministre a terminé sa visite en se rendant dans les classes de 1re, 5e et 6e années. L’occasion pour elle d’échanger directement avec les élèves et leurs enseignants. Une visite perçue par le corps enseignant et la direction comme un signe de reconnaissance et de valorisation du travail fourni.