L'attaquant Adalberto Peñaranda signe à Eupen (officiel)

L'AS Eupen vient de recruter un nouvel offensif en la personne d'Adalberto Peñaranda, un international vénézuélien.

Voici le communiqué de l'AS Eupen:

"L'international vénézuélien Adalberto Peñaranda portera cette saison le maillot de l'AS Eupen. Adalberto Peñaranda a 22 ans et est attaquant. Il est prêté pour un an par le FC Watford. Le nouvel attaquant de l'AS Eupen est arrivé en Europe en 2015 via Udinese Calcio et a joué dans les clubs espagnols de première division FC Granada et FC Malaga. Pour l'Udinese, il a disputé 6 matches de Serie A italienne, et pour le FC Granade et le FC Malaga Adalberto Peñaranda a disputé 39 matches en première division espagnole. Depuis 2016, il a été nommé 16 fois en équipe nationale A du Venezuela."

Après avoir signé le contrat avec Adalberto Peñaranda, le directeur général de l'AS Eupen, Christoph Henkel, a déclaré : "Avec Adalberto Peñaranda, nous avons pu engager un joueur qui, à l'âge de 22 ans, possède déjà l'expérience des plus grands championnats européens en Italie et en Espagne et qui a déjà joué 16 matches internationaux avec le Venezuela. Après avoir eu très peu de temps de jeu au FC Watford l'an dernier, il veut prendre un nouvel élan chez nous avec l'AS Eupen. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour sa première saison en Pro League et nous souhaitons la bienvenue à Adalberto Peñaranda à l'AS Eupen."