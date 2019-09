Mondiaux de mountainbike - Martin Maes 21e de la descente, le Français Loic Bruni conserve son titre

(Belga) Martin Maes a pris la 21e place de la descente des championnats du monde de mountainbike, dimanche à Mont-Sainte-Anne au Canada dans une épreuve remportée, comme l'an dernier, par le Français Loic Bruni.

Champion du monde pour la première fois en 2015, Bruni, qui décroche à 25 ans son quatrième titre mondial, son troisième d'affilée, s'est imposé devant l'Australien Troy Brosnan, 2e, et son compatriote Amaury Pierron, 3e. Martin Maes avait été vice-champion du monde l'an dernier en descente. Le Liégeois avait été ensuite suspendu pour trois mois par l'UCI pour la prise d'un médicament non autorisé. Il termine dimanche à dix secondes de Loïc Bruni. Chez les dames, le titre mondial est revenu à la Française Myriam Nicole, 29 ans, qui revient de blessure, s'étant fracturé le pied il y a quatre mois. Elle a devancé la Britannique Tahnee Seagrave, 2e et la Française Marine Cabirou, 3e. Médaillée lors des trois précédentes éditions, c'est le premier titre mondial pour Nicole. (Belga)