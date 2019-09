Sang et Or depuis trois saisons, Salomon Nirisarike quitte Tubize et s’est engagé avec le FC Pyunik, en D1 arménienne.

Le défenseur central, également international rwandais, faisait partie des «gros salaires» à l’AFC Tubize, qui ne pouvait plus se permettre financièrement de le garder.

Un accord a donc été trouvé pour laisser partir Nirisarike, d’autant qu’il ne souhaitait pas poursuivre sa carrière en D1 amateurs.