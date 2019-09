L'Iranien Omid Ebrahimi (Al Ahli) prêté à Eupen

L'international iranien Omid Ebrahimi, sélectionné 42 fois en équipe nationale de son pays, jouera jusqu'en fin de saison à l'AS Eupen, comme vient de l'officialiser le club par voie de communiqué ce dimanche soir.

"Le milieu de terrain de 31 ans est prêté à l'AS Eupen par le club de première division qatarie Al Ahli. Avant de rejoindre le Qatar en juillet 2018, Omid Ebrahimi a disputé 204 matches dans la première ligue iranienne. Il a acquis une expérience internationale dans 42 matches internationaux pour l'Iran ainsi que dans 42 matches en Ligue des champions de l'Asie", indique l'AS Eupen.

Le directeur général de l'AS Eupen, Christoph Henkel, se réjouit de la venue d'Omid Ebrahimi : "Omid Ebrahimi fait partie depuis 2015 des valeurs sûres de l'équipe nationale iranienne. Avec l'Iran, il a disputé en 2018 une solide Coupe du Monde contre le Maroc, l'Espagne et le Portugal et a manqué de peu les huitièmes de finale. Notre nouveau milieu de terrain apporte de ses matchs en équipe nationale iranienne et de la Ligue des champions de l'AFC une expérience internationale dont l'AS Eupen pourra désormais profiter. En Pro League Omid Ebrahimi franchira avec nous une nouvelle étape de sa carrière. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que beaucoup de succès avec notre équipe".

Pour rappel, Eupen a engagé un autre Iranien la semaine dernière, également en prêt: Saeid Ezatolahi.