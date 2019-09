Le débrief sportif du week-end: premier succès mauve, Leclerc gagne dans la tristesse à Spa, Goffin balayé

Anderlecht remporte le Clasico, Leclerc s’impose à Spa en hommage à Anthoine Hubert, Goffin terrassé par Federer, les cyclistes belges brillent en Bretagne et en Allemagne: voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Première victoire pour Anderlecht, Bruges et Genk se neutralisent

Pour ce premier «Super Sunday» de la saison, le Clasico a tourné en faveur des Mauves grâce à un but de Saelemaekers tombé en première période (1-0). Le Standard reste malgré tout leader tandis qu’Anderlecht s’offre son tout premier succès de l’ère Kompany.

Brugeois et Genkois se sont neutralisés ce dimanche au Stade Jan Breydel (1-1). Les visités ont dominé la première période et ont mené mais Genk a profité des occasions manquées de son adversaire pour revenir au score en deuxième période. Le Club de Bruges a loupé l’occasion de prendre la tête au Standard et reste deuxième.

Samedi, le Sporting de Charleroi s’est déplacé chez la lanterne rouge pour repartir avec les trois points de la victoire. Les Zèbres ont balayé Waasland-Beveren (0-4).

GP de Spa: victoire de Leclerc, crash mortel en Formule 2

Déjà auteur de la pole, le Monégasque Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Spa-Francorchamps ce dimanche. Il a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Max Verstappen a, lui, été forcé d’abandonner dès le premier tour.

La journée de samedi a, elle, été marquée par un terrible accident lors de la première des deux courses de Formule 2 disputées en marge du GP de Belgique. Le pilote automobile français Anthoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort tandis que l’Américain Correa a été blessé aux jambes. Par respect pour Anthoine Hubert, la course 2 de dimanche a été annulée.

US Open: Goffin subit la loi de Federer, Mertens en huitièmes

En huitièmes de l’US Open, David Goffin n’a pas fait le poids face à la légende vivante du tennis. Le Belge s’est incliné face au Suisse en trois sets secs (6-2, 6-2, 6-0), en à peine plus d’une heure de jeu.

De son côté, Elise Mertens s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’US Open pour la deuxième fois de sa carrière ce samedi. La Belge s’est défaite de l’Allemande Andrea Petkovic en deux sets. Elle a également atteint les quarts du tournoi en double dames.

Foot étranger: De Bruyne et Tielemans buteurs, Casteels blessé

Respectivement avec Manchester City et Leicester City, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans ont été à la fête ce samedi, lors de la quatrième journée du championnat d’Angleterre. Les deux Diables rouges ont chacun inscrit un but pour mener leur équipe à la victoire.

Dimanche, Tottenham pensait avoir fait le plus dur en inscrivant deux buts sur la pelouse d’Arsenal mais les Gunners ont pu compter sur leur duo d’attaque composé de Lacazette et d’Aubameyang pour revenir au score (2-2). La charnière centrale des Spurs était composée de Toby Alderweireld et, surtout, de Jan Vertonghen.

Plus tôt, les Wolves de Leander Dendoncker, titulaire, ont subi leur première défaite de la saison sur la pelouse d’Everton (3-2) après trois partages consécutifs.

Mauvaise nouvelle pour les Diables: Koen Casteels manquera les deux prochains matches de l’équipe nationale belge, le 6 septembre à Saint-Marin et le 9 septembre en Écosse. Le gardien de but de Wolfsburg souffre d’une fracture du péroné.

Cyclisme: succès de prestige pour Vanmarcke et Stuyven

Sep Vanmarcke a remporté la 53e édition de la Bretagne Classic – Ouest-France dimanche. Le coureur d’Education First s’est imposé devant son compatriote Tiesj Benoot (Lotto Soudal) et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) avec qui il s’était échappé à 22 km de l’arrivée. Il s’agit de sa première victoire sur le circuit World Tour.

Autre Belge vainqueur ce week-end, Jasper Stuyven a lui remporté le Tour d’Allemagne. Le Belge de Trek-Segafredo a réussi à conserver son maillot de leader à l’issue de la quatrième et dernière étape, remportée par l’Italien Sonny Colbrelli. L’autre Belge Yves Lampaert a pris la deuxième place de l’étape et la troisième du général.

Après la victoire de Niklas Arndt dans un sprint entre échappés samedi, c’est le jeune prodige slovène Tadej Pogacar qui a remporté la 9e étape du Tour d’Espagne devant Nairo Quintana, qui s’est emparé du maillot rouge de leader, et Primoz Roglic.

Mercato: Defour de retour en Belgique, joli coup de Mouscron

Steven Defour quitte Burnley pour revenir en Belgique. L’ancien Diable Rouge, 31 ans, pourrait poser ses valises à l’Antwerp selon plusieurs médias, mais le nom de son nouveau club n’a pas encore été officialisé.

Anderlecht a annoncé samedi l’arrivée en prêt pour une saison, avec option d’achat, du défenseur néerlandais Derrick Luckassen en provenance du PSV Eindhoven.

La direction mouscronnoise a également réussi un joli coup ce samedi. Les décideurs hurlus ont en effet engagé l’international autrichien, Kevin Wimmer, qui débarque en prêt pour une saison de Stoke City.

Athlétisme: Sacoor s’offre les Borlée aux championnats de Belgique

Jonathan Sacoor est le nouveau champion de Belgique du 400 mètres. Pour ses 20 ans, l’athlète s’est imposé au stade Roi Baudouin de Bruxellesen devançant sur le podium le tenant du titre Kevin Borlée et Dylan Borlée. Tous trois ont réalisé leur meilleure performance de la saison.