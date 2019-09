P3: Couvin B toujours sans faute, Éprave vainqueur du derby rochefortois

Le point sur les résultats des trois séries de troisième provinciale namuroise lors de la troisième journée de championnat...

P3A: Éprave s'adjuge le derby, Bièvre écrase Dinant

La 3e journée commençait déjà vendredi soir, par un derby rochefortois entre Éprave et Rochefort B; derby duquel est sorti vainqueur Éprave, signant là sa première victoire de la saison. En haut du tableau, les succès sont venus de Gesves (3-1 contre Andoy-Wierde), le Condrusien B (3-4 à Lustin), Houyet (4-0 contre Faulx-les-Tombes) et Molignée B (2-4 à Han-sur-Lesse). Bièvre a quant à lui déroulé sur la pelouse d'un des candidats au titre. À Dinant, les Castors se sont imposés sur un score de forfait (0-5).

Schaltin B n'a pas su contenir les assauts d'Ohey (1-4) alors que Miécret n'est pas parvenu à vaincre Assesse (1-1). Il n'empêche que les Havelangeois n'ont toujours pas perdu depuis la reprise, continuant ainsi leur série d'invincibilité entamée la saison passée en P4.

P3B: Fernelmont B laisse filer 2 unités, Émines et Éghezée ne lâchent rien

Taviers et Éghezée ont réalisé de belles sorties ce dimanche. Pour Taviers, la victoire a été actée en déplacement à Sauvenière (1-5), pour Éghezée, elle est venue à domicile face à Rhisnes B (4-1). Les Éghezéens gardent ainsi la tête du classement, à égalité de points avec Émines, tombeur des promus de Petit-Waret (2-0). Juste derrière, Fernelmont-Hemptinne B n'a pu accrocher le même wagon que les deux co-leaders. Contraints au partage (0-0) à la maison face à Jambes B, les Coalisés totalisent 7 points au compteur.

Grand-Leez B n'a lui toujours pas gagné et est le seul groupe sans la moindre unité dans cette série B. Ce dimanche, c'est à Leuze qui ont fait une nouvelle fois l'amère expérience de la défaite (3-0). Dans les deux autres rencontres, Temploux s'est incliné face à Wépion B (2-4) alors que l'Arquet B a disposé de Saint-Germain (3-1).

P3C: 4 "sans-faute" et 4 "zéro-pointé"

Ils sont quatre à n'avoir rien cédé depuis la rentrée... et ils sont également quatre à n'avoir rien pris depuis la reprise. Avec un 9/9, on retrouve Ligny B (0-1 à Surice B), Tarcienne (0-4 à Philippeville) et Moustier (2-3 à Biesme B). La surprenante équipe B de Couvin-Mariembourg complète ce quatuor en tête de la série, après sa nouvelle victoire à l'extérieur, réalisée sur la pelouse de Gimnée-Mazée (0-6).

De par leurs résultats vierges de tout succès, Philippeville, Surice B et Gimnée sont les lanternes rouges. Ils sont accompagnés par Denée, qui n'a rien pu faire à Thy-le-Château (4-1).

Entre ces quatre premiers et ces quatre derniers, on retrouve quatre formations qui ont partagé ce dimanche: Somzée à Flavion B (0-0) et Walcourt face à l'UR Namur-FLV B (3-3). Enfin, Bioul continue de relever la tête après sa défaite d'entrée de jeu et à la maison face à Couvin B. Les hommes de Michel Grégoire sont venus à bout de Pesche B (3-1).

Comptes-rendus à lire dans L’Avenir de ce lundi 02 septembre, sur tablette, smartphone ou PC.