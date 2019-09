US Open: Elise Mertens qualifiée pour les quarts de finale du double dames

Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens s’est qualifiée pour les quarts de finale du double dames à l’US Open, quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de l’année, sur le ciment de Flushing Meadows, dimanche à New York.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka, qui forment la 4e paire tête de série du rendez-vous new-yorkais, ont battu en 8es de finale la Suissesse Viktorija Golubic et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo en deux sets: 6-3, 7-5 et une heure 20 minutes de jeu.

En quarts de finale, le duo sera opposé soit aux Chinoises Yingying Duan et Saisai Zheng, soit au vainqueur d’un match du deuxième tour entre les Taïwanaises Hao-Ching Chan et Latisha Chan (N.7) et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Lettone Anastasija Sevastova. Elise Mertens est 7e mondiale en double.

Samedi, la numéro 1 belge s’était qualifiée en simple pour les 8es de finale pour la deuxième fois de suite à l’US Open. Elise Mertens (N.25), 26e mondiale, 23 ans, avait en effet battu l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 88), 31 ans, en deux sets 6-3, 6-3.

Pour une place en quarts de finale, la Belge sera opposée à l’Américaine Kristie Ahn (WTA 141), 27 ans.