VIDÉOS | Tottenham et Arsenal se neutralisent pour la première de Vertonghen cette saison

Tottenham Hotspurs pensait avoir fait le plus dur dimanche en inscrivant deux buts sur la pelouse d’Arsenal lors de la quatrième journée de Premier League.

Les Gunners ont cependant pu compter sur leur duo d’attaque composé de Lacazette et d’Aubameyang pour revenir au score (2-2). La charnière centrale des Spurs était composée de Toby Alderweireld et, surtout, de Jan Vertonghen. Le défenseur des Diables Rouges, sur le banc lors des deux dernières rencontres et en tribunes pour la journée inaugurale, disputait ses premières minutes cette saison.

Tottenham possédait en effet déjà une avance de deux buts sur Arsenal après quarante minutes de jeu. Eriksen (10) et Kane sur penalty (40) avaient fait déjouer la défense du futur adversaire du Standard de Liège en phase de poules de l’Europa League. Les Gunners ont cependant pu revenir au score via Lacazette (45+2) juste avant le repos. En seconde période, l’équipe locale s’en remettait à son buteur gabonais Aubameyang (71) pour obtenir le point du match nul.

Les Spurs (5 points) se situent à la neuvième place du classement, à déjà sept unités du leader Liverpool.