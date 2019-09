P2: Anhée et Ligny confirment leur statut de leader, Malonne atomise Pondrôme

Damien Joaris et Anhée ont trouvé la direction des buts... et de la tête de la P2A. EdA - Pierre Lambrechts

Deux leaders ont pris, seul chacun de son côté, la tête de leur série en P2. Après trois journées de championnat, Anhée (P2A) et Ligny (P2B) sont les deux seules formations à avoir réussi le 9 points sur 9.

P2A: Pondrôme muet à Malonne, Anhée et Haversin ont déjà 11 buts au compteur

Anhée a confirmé son statut de seul leader de la P2A, acquis la semaine dernière contre Haversin. Les Anhétois ont cette fois fait le boulot sur la pelouse de Vencimont (1-4), assurant ainsi un écart de 3 unités entre eux et leur premiers poursuivants.

Ces poursuivants, précisément, se nomment Haversin, Dion et Malonne. Les premiers se sont imposés 3-5 à Jambes, les deuxièmes sont venus à bout de Lisogne-Thynes (2-0) et les troisièmes sont auteurs du carton de ce dimanche, plantant 7 buts face à Pondrôme dans un match où l'attaque beaurinoise est restée muette.

Flavion, Gedinne et Surice ont décroché leur première victoire de la saison, en s'imposant respectivement à Petigny-Frasnes (3-4), à Évelette-Jallet (1-5) et à Havelange (1-2). Dans la dernière rencontre de cette série, Beauraing et Morialmé n'ont pas su débloqué le marquoir (0-0).

P2B: Ligny se détache, Achêne laisse la lanterne rouge à Auvelais

La première victoire d'Achêne en P2 s'est dessinée à l'extérieur. Les Cinaciens ont signé un succès 0-1 à Auvelais dans une rencontre entre deux formations n'ayant encore engrangé aucune unité au classement. Pour Achêne, la chose est désormais corrigée et la lanterne rouge n'appartient donc plus qu'à Auvelais après cette troisième journée de championnat.

À l'autre bout du tableau, Ligny, vainqueur de Schaltin (4-0), a profité du faux pas du FCO Namur à Naninne (1-1) pour prendre seul la tête de la P2B. Dans les autres rencontres, il n'y a que Gembloux qui est arrivé à gagner en déplacement. En l'occurrence, sur le terrain d'Aische B (1-4). Les autres vainqueurs étaient chez eux ce dimanche: Meux B contre Loyers B (4-2), Arquet contre Bossière (3-1), Tamines B contre Floreffe (5-3) et Flawinne contre Sart-Bernard (3-2).

