L’agenda de la semaine

Voici la liste des émissions dans laquelle les jeunes présentateurs en herbe interviendront: Sienna dans Images à l’appui avec Audrey Leunens (lundi, 19 h 45); Zen et Lou Isa dans la séquence météo avec Sabrina Jacobs (mardi et dimanche, 19 h 45); Hugo dans le Septante et un avec Jean-Michel Zecca dans le rôle de candidat (mercredi, 18 h 30); Elisa dans Coûte que coûte avec Yann-Antony Noghès (mercredi, 19 h 45); Tom dans Tout s’explique avec Maria Del Rio (jeudi, 19 h 45); Robin dans Reporters avec Michaël Miraglia (vendredi à 19 h 45); Eva Grace avec Sandrine Corman dans La Grande Balade (samedi, 17 h 20); Tom dans I Comme avec Jacques Van den Biggelaar (samedi, 19 h 45).