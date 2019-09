Les opérations militaires belges à l’étranger remontent en puissance

L’armée a repris, après la pause estivale, un rythme nettement plus soutenu pour ses opérations et s’apprête à franchir le seuil des 1.200 militaires engagés en Belgique et surtout à l’étranger, a-t-on appris dimanche de sources militaires, trois jours après le déploiement d’un détachement de 260 personnes en Lituanie.

Le nombre de militaires en opération avait chuté fin juillet à 655, un minimum historique au cours des six dernières années. Ce nombre comprenait les 420 participants à l’opération «Vigilant Guardian» (OVG, les «militaires en rue» en appui à la police intégrée), que le gouvernement a décidé vendredi de prolonger d’un mois, jusque fin octobre, avec un maximum autorisé de 550 hommes et femmes.

À l’étranger, les quelque 260 militaires belges sont présents dans une vingtaine de pays, avec un accent sur des opérations de longue durée, comme au Mali (106 environ) et en Afghanistan (autour des 80).

Mais depuis le 2 août, la frégate Léopold 1 et son équipage de 162 personnes ont rejoint l’escadre SNMG-1 de l’OTAN qui s’entraîne dans l’Atlantique nord, une mission de près de cinq mois, qui les ont amenés à faire escale de vendredi à mardi dans le port de New York. Et les composantes Terre et Air sont retournées en Lituanie pour renforcer le flanc oriental de l’Alliance atlantique et dissuader toute «agression» de la part de la Russie.

Des renforcements

La première a bouclé vendredi le déploiement d’une compagnie renforcée de 260 soldats, principalement issus du bataillon Libération-5e de Ligne de Bourg-Léopold (Limbourg), qui doit s’intégrer dans un bataillon multinational commandé par l’Allemagne dans le cadre de la «présence avancée renforcée» – en anglais «enhanced Forward Presence» (eFP) – de l’OTAN dans les trois pays baltes et en Pologne.

Les aviateurs ont pour leur part dépêché quatre avions de combat F-16 et 55 personnes sur la base lituanienne de Siauliai pour participer, également dans le cadre de l’OTAN, à la défense de l’espace aérien des pays baltes, appelée «Baltic Air Policing» (BAP). Les Belges prendront dès mardi la relève d’Eurofighter de la Royal Air Force (RAF) britannique.

Il s’agira de la neuvième participation belge à la mission BAP ou à son volet renforcé en 2014 à la suite de l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou, l’«Enhanced Air Policing Mission» (EAPM). Mais elle aura cette fois une durée de deux fois quatre mois consécutifs – jusque fin avril 2020, donc -, a-t-on précisé de source militaire.

La Marine ne sera pas en reste puisqu’un de ses chasseurs de mines tripartites (CMT), le M916 Bellis, participera à deux occasions à des opérations de recherche et de destruction de munitions «historiques» (datant des deux Guerres mondiales) en mer Baltique, du 9 septembre au 18 octobre, puis du 18 novembre au 13 décembre.

En Afrique, la lutte contre le djihadisme, devenue une des priorités de l’action belge au Sahel, va se traduire par le déploiement début septembre d’un détachement de quelque 85 militaires – issus notamment du 2ème bataillon de commandos de Flawinne (Namur) et accompagnés d’une équipe chirurgicale (un «Special Operations Surgical Team», SOST) – au Niger.

Ils s’installeront jusqu’à la mi-décembre à Maradi, dans le centre-sud du pays, non loin de la frontière avec le Nigeria, pour former un bataillon nigérien d’opérations spéciales au sein d’un «Mobile Education and Training Team» (METT), ont expliqué des experts militaires à l’agence Belga.

Cette mission ponctuelle au Niger s’inscrit dans un cadre plus large car plusieurs pays occidentaux – les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France et l’Italie – se coordonnent afin de renforcer les capacités de l’armée nigérienne, confrontée à un regain d’activités djihadistes et notamment du mouvement nigérian Boko Haram.

La Belgique a ainsi mis sur pied l’opération «New Nero» (ONN) pour assurer la formation d’un bataillon nigérien «de surveillance et de renseignement», par un petit détachement mixte, mêlant unités conventionnelles et forces spéciales. L’opération se déroulera du 6 mai au 31 décembre.

Le gouvernement a l’intention de poursuivre ONN jusqu’en 2022. Il a lancé en juillet un appel d’offres pour la location à un prestataire civil d’une «Emergency Response Capability» destinée à assurer l’appui médical lors du déploiement militaire belge au Sahel – en débutant par le Niger en 2020 – ou en Afrique centrale.

Le navire de commandement et de soutien logistique Godetia de la Marine et son équipage de quelque 90 personnes participeront enfin à une mission de près de deux mois, du 7 octobre au 15 décembre, au large des côtes d’Afrique de l’ouest afin de former le personnel des forces navales locales à la lutte contre la piraterie et les trafics divers dans le cadre de ce que les militaires qualifient de «Maritime Capacity Building» (MCB).