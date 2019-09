P1: J. Sinne n'est plus le coach du Condrusien

Jérémi Sinne et le Condrusien (ici, avec S. Leyssens), c'est déjà fini. EdA - Didier Legros

La sortie des vestiaires a été plus longue qu'à l'habitude au Condrusien après le match face à Nismes. Et pour cause, le T1 des Verts avait une annonce délicate à faire à ses joueurs.

Jérémi Sinne assure avoir pris sa décision avant la rencontre (soldée par une défaite 4-5 contre Nismes) pour raisons personnelles... Il a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Condrusien; décision qu'il aurait annoncée au staff avant le match de ce dimanche. Par contre, les joueurs n'ayant pas été mis au courant avant le début de la rencontre, c'est dans les vestiaires, après match, qu'ils ont été informés de la nouvelle, de la bouche du principal intéressé.

Le Condrusien, redescendu de D3 Amateurs, et annoncé parmi les grands favoris au top 5 cette saison en P1, reste sur un inquiétant 0/9. Il faudra donc trouver un nouveau coach pour aider les Verts à relever la tête au plus vite. Un élément non négligeable est toutefois à relever après le match face à Nismes. Les Condrusiens avaient encaissé 10 buts sans en marquer un seul sur les deux premières rencontres. Ce dimanche, si le gardien hamoisien a dû aller rechercher la balle à cinq reprises dans ses filets, l'attaque s'est enfin mise en marche, avec 4 goals marqués.

