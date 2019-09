Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Spa-Francorchamps, devant Hamilton

Le Monégasque Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Il devance les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 a été remporté par le Français Charles Leclerc, sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le pilote de Ferrari a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Sebastian Vettel a terminé à la quatrième place.

LAP 29/44



Hamilton closing in rapidly on Vettel now in the battle for P2



