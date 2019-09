Suivez Anderlecht - Standard en direct et en vidéos

Le «Super Sunday» se poursuit ce dimanche, dès 18h, avec le Clasico entre Anderlecht et le Standard. Découvrez l’évolution des scores et découvrez les principales actions grâce à notre module de live.

Dès 18h, les yeux seront rivés sur la pelouse du Lotto Park où Anderlecht, 14e avec deux petits points, accueillera le Standard, leader, sur le coup de 18h00.

Ce duel entre Bruxellois et Liégeois oppose deux équipes aux formes antinomiques. Le RSCA, qui lance un projet basé sur la jeunesse, n’a pas encore remporté le moindre match cette saison. De son côté, Michel Preud’homme peut compter sur un effectif large et qualitatif pour sa deuxième saison en bord de Meuse. Le week-end dernier, les Liégeois ont aussi prouvé qu’ils avaient du caractère, vainqueurs au forceps de Courtrai malgré une exclusion précoce, celle de Lestienne.

Du côté des Mauves, Vincent Kompany, sorti blessé à Genk, ne sera pas de la partie, à l’instar de Maxime Lestienne, suspendu chez les Rouches.

Les compos: Chadli capitaine en l’absence de Kompany

This is how we line up tonight! 📋 #RSCA #COYM #ANDSTA pic.twitter.com/FgFS6iAcUK