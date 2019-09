Jean-Kévin Augustin arrive en prêt à Monaco

Jean-Kévin Augustin. AS Monaco

L’attaquant français du club allemand de Leipzig, futur adversaire de Lyon en Ligue des champions, Jean-Kevin Augustin a été prêté une saison avec option d’achat à l’AS Monaco, a annoncé dimanche le club de la Principauté.

Formé au Paris Saint-Germain, avec qui il a débuté en 2015, Jean-Kévin Augustin, 22 ans, a été champion de France en 2016 ainsi que vainqueur de la Coupe de France 2016 et 2017, et de la Coupe de la Ligue 2016 et 2017, avant d’être transféré à Leipzig, en juillet 2017.

Avec le club allemand, il a disputé 67 rencontres, inscrit 20 buts et effectué 8 passes décisives.

«C’est un nouveau défi que j’ai à cœur de relever, a indiqué le joueur sur le site internet du club. J’ai très envie de montrer ce que je peux apporter au groupe pour l’aider à atteindre les objectifs du club.»

Cette arrivée de l’attaquant français valide définitivement le départ de Radamel Falcao, 33 ans, pour le club du Galatasaray.

Dimanche matin, l’AS Monaco avait autorisé le capitaine de la sélection colombienne à se rendre à Istanbul pour concrétiser son arrivée au sein du club stambouliote.