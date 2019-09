Jonathan Sacoor devient champion de Belgique du 400 mètres devant les frères Borlée

Jonathan Sacoor est devenu champion de Belgique du 400 mètres 2019.

Le Beerselois s’est imposé dimanche au stade Roi Baudouin de Bruxelles, le jour de ses 20 ans, dans le temps de 45.31 secondes, à 1/100e du temps qualificatif pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre). Il a devancé sur le podium le tenant du titre Kevin Borlée (45.61) et Dylan Borlée (45.73). Tous trois ont réalisé leur meilleure performance de la saison.

Après des séries un peu décevantes menées par Dylan Borlée (46.14), devant son grand frère Kevin (46.28) et Jonathan Sacoor (46.55), la finale représentait l’avant-dernière occasion d’obtenir son sésame pour Doha où se dérouleront les 17es championnats du monde du 27 septembre au 6 octobre.

Parti au couloir sept devant ses deux compères chez les Tornados, Sacoor a rapidement pris les devants et tenu le coup jusqu’au bout. Si le chronomètre afficha 43.29 à l’arrivée, il fut très vite rectifié en 45.31, à la grande déception du public. On peut toutefois penser que Sacoor bénéficiera de la clémence du comité de sélection et sera au départ dans la capitale qatarienne.

Kevin Borlée, quatrième à l’entame de la dernière ligne droite, a démontré ses qualités de finisseur et amélioré de 46/100es (46.07) son meilleur temps de la saison. Dylan a fait tout juste mieux que ses 45.74 qui représentaient le meilleur chrono belge de la saison jusque-là.

Les trois frères Borlée, mais aussi Sacoor, disposeront encore d’une chance d’atteindre les 45.30, vendredi à l’occasion du Mémorial Van Damme.