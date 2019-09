La Seconde Guerre mondiale débutait il y a 80 ans avec l'invasion de la Pologne

(Belga) Le 1er septembre 1939, l'armée allemande, tel un rouleau-compresseur d'acier et de tonnerre, violait la souveraineté de la Pologne et entraînait l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir rattaché l'Autriche au reich allemand en 1938, dépecé la Tchécoslovaquie en annexant les Sudètes la même année et la Bohême-Moravie au début 1939, l'Allemagne nazie, tel un ogre insatiable, jetait son dévolu sur la Pologne en prétextant dans un premier temps le rattachement du corridor de Dantzig (Gdansk), territoire polonais majoritairement germanophone. Arguant une violation du territoire allemand par des troupes polonaises, un incident monté de toute pièce à Gleiwitz (Gliwice), l'Allemagne sonne le glas de la Pologne indépendante et pénètre sur son sol le 1er septembre à 04h45. L'objectif des nazis est double: le rattachement du corridor de Dantzig dans un premier temps et l'exploitation du territoire polonais, dans un second temps, dans le cadre de l'"espace vital" allemand. Un million et demi de soldats allemands sont mobilisés pour cette première grande campagne de la Seconde Guerre mondiale. Face à eux, 950.000 soldats polonais tenteront de résister à l'assaut de l'armée allemande technologiquement plus avancée et mieux équipée. Le 3 septembre, soit deux jours après le début des hostilités, la France, le Royaume-Uni mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande déclarent la guerre à l'Allemagne. La Belgique, comme en 1914, reste neutre mais sera, elle aussi, entraînée quelques mois plus tard dans la plus terrible des guerres. Malgré une résistance farouche des Polonais, les Allemands gagnent chaque jour du territoire. Le 17 septembre, l'armée soviétique envahit l'Est de la Pologne conformément à un protocole secret du Pacte de non-agression germano-soviétique. Le sort de la Pologne est scellé, elle n'existera plus en tant que territoire indépendant dans quelques jours. Le 28 septembre, la capitale Varsovie, pilonnée depuis le début du conflit, capitule. L'armée polonaise se rendra le 6 octobre mais des milliers de soldats rejoindront Londres pour continuer le combat. Avec sa défaite, la Pologne entre dans une nuit noire de six longues années avec 6 millions de morts civils et la disparition de sa communauté juive. Cette première campagne militaire nazie sur le continent européen sera la première victoire du longue série et la quasi totalité de l'Europe vivra sous le joug allemand durant plusieurs années. (Belga)