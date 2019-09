Jupiler Pro League - Club Bruges/Genk et Anderlecht/Standard: premier Super Sunday de la saison

(Belga) Le championnat de Belgique de football va vivre dimanche son premier 'Super Sunday' de la saison, pour le compte de la 6e journée du championnat de Belgique. Les yeux seront rivés sur la pelouse du Lotto Park où Anderlecht, 14e avec deux petits points, accueillera le Standard, leader, sur le coup de 18h00.

Ce duel entre Bruxellois et Liégeois oppose deux équipes aux formes antinomiques. Le RSCA, qui lance un projet basé sur la jeunesse, n'a pas encore remporté le moindre match cette saison. De son côté, Michel Preud'homme peut compter sur un effectif large et qualitatif pour sa deuxième saison en bord de Meuse. Le week-end dernier, les Liégeois ont aussi prouvé qu'ils avaient du caractère, vainqueurs au forceps de Courtrai malgré une exclusion précoce, celle de Lestienne. Du côté des Mauves, Vincent Kompany, sorti blessé à Genk, ne sera pas de la partie, à l'instar de Maxime Lestienne, suspendu chez les Rouches. L'autre match phare de cette 6e journée mettra aux prises, dès 14h30, les deux équipes belges présentes en Ligue des champions: le Club de Bruges et le Racing Genk. Le Club, qualifié pour la phase de groupes après sa victoire en barrages contre Linz mercredi, est la seule équipe encore invaincue en championnat. Deuxièmes avec 10 points et un match de moins que le Standard, les Gazelles de Philippe Clement s'affirment déjà comme un très sérieux prétendant aux lauriers. Genk, champion en titre, doit lui encore trouver son rythme de croisière. Les Limbourgeois de Felice Mazzu sont sixièmes (9 pts). Dimanche toujours, La Gantoise et l'Antwerp, actifs sur la scène continentale jeudi dans l'espoir d'atteindre les poules de l'Europa League, défieront respectivement la Cercle de Bruges à domicile et Zulte Waregem à l'extérieur (20h). (Belga)