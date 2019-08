US Open - Elise Mertens passe aussi en double

(Belga) Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens s'est qualifiée pour les 8es de finale du double dames à l'US Open, quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de l'année, sur le ciment de Flushing Meadows, samedi à New York.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka, qui forment la 4e paire tête de série du rendez-vous new-yorkais, ont battu au deuxième tour la Tchèque Karolina Muchova et la Suissesse Jil Teichmann en deux sets 7-6 (7/1) et 6-3 en une heure et 35 minutes de match. Elise Mertens, qui est 7e mondiale au ranking mondial des joueuses de double, jouera pour une place en quarts de finale contre la Suissesse Viktorija Golubic et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, victorieuses sans jouer face à la Russe Daria Kasatkina et l'Estonienne Anett Kotaveit, mais cette dernière, malade, a déclaré forfait, pour son match de simple du troisième tour aussi contre la Suissesse Belinda Bencic en raison d'un virus. Plus tôt dans la journée, la numéro 1 belge s'était qualifiée en simple pour les 8es de finale pour la deuxième fois de suite à l'US Open. Elise Mertens (N.25), 26e mondiale, 23 ans, avait en effet battu l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 88), 31 ans, en deux sets 6-3, 6-3. En 8es de finale, la Belge sera opposée à l'Américaine Kristie Ahn (WTA 141), 27 ans. (Belga)