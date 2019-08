US Open - Joran Vliegen éliminé au premier tour du double mixte à New York

(Belga) Associé à la Chinoise Saisai Zheng, Joran Vliegen a été éliminé au premier tour du double mixte à l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, sur le ciment de Flushing Meadows, samedi.

Joran Vliegen et Saisai Zheng ont été battus en entrée par la paire américaine formée par Jennifer Brady et Denis Kudla en deux sets: 7-6 (11/9) et 6-4 en 1 heure 29 minutes de jeu. En double mixte toujours, Kirsten Flipkens, avec le Français Edouard Roger-Vasselin, avait passé le cap du premier tour en écartant un autre duo américain composé de CoCo Vandeweghe et Maxime Cressy 6-2, 6-4. Au deuxième tour (8es de finale), Flipkens et Roger-Vasselin joueront soit contre la paire américaine Kaitlyn Christian et Jamie Cerretani, soit face à l'Australienne Samantha Stosur et l'Américain Rajeev Ram, têtes de série N.3. Dans le double messieurs, Joran Vliegen, associé à son traditionnel compère, Sander Gille, avait été éliminé aussi, jeudi, au premier tour par la 8e paire tête de série du tournoi composée de l'Argentin Horacio Zeballos et l'Espagnol Marcel Granollers 7-6 (7-2), 7-5. (Belga)