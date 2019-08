D2-D3 Amateurs: Onhaye surpris, Ciney s'impose à Aische, Rochefort sourit

Plusieurs matches au menu de D2 et D3 amateurs, dont la première de Onhaye en D2 ou le derby namurois en D3B opposant Aische à Ciney.

D2 Amateurs



Onhaye - Durbuy 1-2

Buts : Tietcheu (0-1, 33e), Doneux (0-2, 58e), T. Delplank (1-2, pén., 91e)

Surpris par des Durbuysiens bien dans le match, les Walhérois ont loupé leur entrée en matière en D2 amateurs. Tietcheu et Doneux inscrivaient les buts visiteurs, T. Delplank réduisait l'écart dans les arrêts de jeu sur pénalty, pour l'honneur ou l'anecdote.

D3A Amateurs

St Ghislain-TH - Stade Brainois 0-1

D3B Amateurs



FCB Sprimont - Raeren 1-2 FINI

Buts: Wojciechowski (1-0, 20e), Klauser (1-1, 31e), Evertz (1-2, 50e)

Raeren s'impose méritoirement dans un match animé avec une belle intensité. Sprimont prenait toutefois l'avantage des pieds de Wojciechowski, mais Klauser égalisait pour ramener les 2 camps côte à côte à la pause. Evertz, bien servi par Klauser, inscrivait le but de la victoire d'une belle volée placée dans le plafond sprimontois.



Huy - Herstal 1-1

Buts : Remacle (0-1, 23e), Ben Saïda (1-1, 26e)

Exclusion : Delchambre (73e, 2e jaune), Thiaw (70e, 2e jaune)

Herstal et Huy n'ont pu se départager, ni au marquoir, ni aux nombre de cartons rouges. Si Remacle mettait les siens devant, il était imité 3 minutes plus tard par le Hutois Ben Saïda qui réduisait la marque (1-1). Et quand Thiaw prenait sa 2e jaune, il était également imité 3 minutes plus tard par Delchambre. Score final 1-1.



Aische - Ciney 1-3

Buts : Vilano (0-1, pén., 45e), Falzone (0-2, 49e), Gaziaux (1-2, 72e), Bukran (1-3, pén., 92e)

Exclusion : Vilano (57e), Detienne (73e)

Vilano mettait Ciney devant sur pénalty malgré la bonne première mi-temps de Aische qui s'était créé les meilleures possibilités. En seconde période, Macalli loupait l'égalisation sur pénalty (48e), et dans la foulée Ciney faisait le break via Falzone (49e). Aische revenait dans le match après une interruption du jeu ordonée par un juge de touche, craignant pour sa sécurité. Bukran pliait les débats dans les arrêts de jeu sur pénalty et offrait les 3 points du derby à Ciney.

Rochefort - SC Habay-la-Neuve 2-1

Buts : Leleu (1-0, 46e), Zervakis (1-1, 67e), Staes (2-1, 70e)

Première victoire pour Rochefort face à Habay. Leleu sortait la tête sur corner pour prendre l'avantage juste après la pause. Zervakis égalisait à la 67e mais Staes profitait d'un contre-éclair pour mettre les Marcassins définitivement devant dans leur premier match à l'échelon national.



Oppagne - RAS Jodoigne 0-1

But : Gosselain (0-1, 58e)

Oppagne a laissé passer sa chance malgré des gros moments forts. Surtout, ils ont manqué de répondant physique face à une équipe de Jodoigne organisée et bien repliée, qui saisissait sa chance pour inscrire le but suffisant pour s'imposer via un Gosselain (16 ans) opportuniste sur un tir de Vanroy repoussé.