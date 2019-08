Charleroi balaye Waasland-Beveren 0-4

Le Sporting s’est déplacé chez la lanterne rouge pour repartir avec les trois points de la victoire.

Charleroi s’est imposé 0-4 (mi-temps: 0-1) à Waasland-Beveren, lanterne rouge, pour le compte de la sixième journée de Jupiler Pro League samedi. Les Carolos avaient ouvert la marque peu avant la mi-temps par le Japonais Ryota Morioka à la 38e doublant la mise à la reprise par Massimo Bruno (52e).

À l’heure de jeu (59e), les hommes de Karim Belhocine ont ajouté un troisième but des pieds de Shamar Nicholson. Le Jamaïquain, 22 ans, fêtait ainsi sa première sélection avec les Zèbres en trouvant le chemin des filets.

À la 71e, Morioka, le premier buteur, cédait sa place à Kaveh Rezaei, la dernière recrue de Charleroi qui retrouve le Mambour après un passage au Club de Bruges. L’attaquant iranien de 27 ans est prêté par les Brugeois jusqu’en fin de saison.

Cinq minutes après sa montée au jeu, David Henen a encore alourdi la marque pour fixer les chiffres définitifs à 0 à 4. De quoi permettre à Charleroi de remonter à la 9e place du classement avec 8 points.

Mauvaise affaire pour Waasland-Beveren

Pour la première du Français Arnauld Merlier comme entraîneur à la place d’Adnan Custovic, les affaires de Waasland-Beveren ne s’arrangent pas. Le Français, 47 ans, qui occupait précédemment les fonctions de directeur sportif à Seraing (D1 Amateurs), pourra compter sur la trêve internationale pour travailler avec ses joueurs qui n’auront récolté qu’un seul point sur 18.

Les cotes des Zèbres

Penneteau (6) Avant la pause, il a vu les tentatives des attaquants flandriens contrées par ses défenseurs ou passer juste à côté de son domaine. Souvent premier relanceur de son équipe, il a très bien décalé ses latéraux. A dû attendre la 86e pour repousser une tentative visiteuse.

Marinos (6) N’a pas toujours bien exploité les espaces laissés par les Flandriens avant la pause; c’est cependant lui qui initie le 2e but carolo (47e). Une frayeur heureusement sans frais en fin de match.

Diagne (7) Souvent au bon endroit, comme lorsqu’il bloque la reprise de Heymans (20e). A plusieurs fois bien orienté le jeu avec une longue transversale.

Dessoleil (5,5) Il contre bien une frappe d’Heymans (35e) en première période, mais commet une double maladresse au retour des vestiaires, qui aurait pu être mieux exploitée par les attaquants flandriens (47e).

Núrio (6,5) Quelque peu en difficulté en début de rencontre, comme lorsqu’il est pris de court par Emmers puis Dierckx, le néo-international angolais s’est montré décisif par la suite: d’abord en délivrant un centre précis pour Morioka sur le but d’ouverture (38e), puis en se jetant sur une frappe d’Emmers juste avant la pause.

Diandy (6) Match sobre en sentinelle devant la défense. A également eu le mérite de jouer simple.

Ilaimaharitra (6,5) Beaucoup de courses, y compris dans le camp flandrien. Mais une perte de balle qui a failli coûter cher peu après la demi-heure (32e).

Fall (6) Plusieurs bons débordements du Sénégalais, sans apporter un danger réel cependant. Son tir raté permet cependant à Bruno de doubler la mise (52e). Relayé à la 75e par Henen, qui y est allé lui aussi de son but quasiment sur sa première touche de balle (82e).

Morioka (7) Une prestation très inégale du Japonais, qui s’est cependant montré très concret. D’abord en étant à la bonne place pour réceptionner le centre de Nurio et planter, déjà, son 3e but de la saison. Ensuite pour mettre Nicholson sur orbite sur le 3e but carolo (59e). Remplacé à la 70e par Rezaei qui sert Henen sur le 4e but carolo.

Bruno (7) Avait déployé déjà une belle activité avant la pause, sans pouvoir s’exprimer offensivement. Il a été récompensé d’un deuxième but saisonnier sur une frappe pleine de maîtrise (52e). Remplacé à la 89e par Hendrickx.

Nicholson (6,5) Une première heure de jeu plutôt en demi-teinte pour le Jamaïcain, qui a laissé entrevoir du déchet technique. Il s’est alors alors réveillé pour débloquer, déjà, son compteur personnel d’un magnifique tir aux 25 mètres, qui a surpris le gardien flandrien pas très bien placé. Comme Victor Osimhen il y a un an, le néo-Zèbre débloque son compteur personnel au Freethiel, lors de sa première titularisation. Privé d’un 2e but pour un hors-jeu justement sifflé.