Formule 2: le Français Antoine Hubert décède dans un terrible accident dans le Raidillon

Les images font froid dans le dos: la première des deux courses de Formule 2 disputées en marge du GP de Belgique, ce samedi juste après les qualifications F1, a vécu un terrible accident dès son deuxième, au Raidillon.

Le pilote automobile français Antoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort samedi à Spa-Francorchamps dans le terrible accident survenu lors de la Course 1 de Formule 2 disputée en marge du Grand Prix de Formule 1, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Impliqué au début du 2e tour de la course dans un carambolage à grande vitesse avec l’Américain Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato, Hubert est mort des suites de ses blessures alors que Correa a été emmené à l’hôpital victime de fractures aux jambes.

Le fils de Jean Alesi, l’ancien pilote F1 et Ferrari, a perdu le contrôle de sa voiture dans la montée et est parti en tête-à-queue, avant d’être percuté par Hubert. La F2 de ce dernier a heurté le mur de pneus à droite de la piste avant d’être percutée de plein fouet par Correa. Sous la violence du choc, la monture du Français a été coupée en deux, tandis que celle de l’Américain s’est retournée.

La course a immédiatement été arrêtée (drapeau rouge) et aucune nouvelle des pilotes n’a encore été donnée, sinon que Hubert, jeune pilote de 22 ans soutenu par Renault, et Correa ont été transportés à l’hôpital.