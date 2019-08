Terrible crash en Fomule 2 à Spa

La course a immédiatement été interrompue. Twitter Formula 2

Les images font froid dans le dos: la première des deux courses de Formule 2 disputées en marge du GP de Belgique, ce samedi juste après les qualifications F1, a vécu un terrible accident dès son deuxième, au Raidillon.

Quatre pilotes, tous rookies en Formule 2, ont été impliquées, les Français Giuliano Alesi et Antoine Hubert, l’Américain Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato.

Le fils de Jean Alesi, l’ancien pilote F1 et Ferrari, a perdu le contrôle de sa voiture dans la montée et est parti en tête-à-queue, avant d’être percuté par Hubert. La F2 de ce dernier a heurté le mur de pneus à droite de la piste avant d’être percutée de plein fouet par Correa. Sous la violence du choc, la monture du Français a été coupée en deux, tandis que celle de l’Américain s’est retournée.

La course a immédiatement été arrêtée (drapeau rouge) et aucune nouvelle des pilotes n’a encore été donnée, sinon que Hubert, jeune pilote de 22 ans soutenu par Renault, et Correa ont été transportés à l’hôpital.