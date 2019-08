Tour d’Espagne: l’Allemand Nikias Arndt s’offre la 8e étape

Arndt, 27 ans, décroche la 6e victoire de sa carrière ce samedi.

L’Allemand Nikias Arndt a remporté la 8e étape du Tour d’Espagne, samedi, entre Valls et Igualda (166,9 km). Le coureur de Sunweb s’est montré le plus rapide du groupe de 21 échappés partis en début de course. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) a pris la troisième place, derrière l’Espagnol Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA).

Le peloton du maillot rouge Miguel Angel Lopez pointait à 8 minutes lorsqu’Arndt a franchi la ligne.

Au général, Edet possède 2:21 d’avance sur Teuns et 3:01 sur Lopez.

Dimanche, la montagne sera de retour avec la 9e étape entre Andorre-la-Vieille et Cortals d’Encamp (94,4 km).