VIDÉO | Clap de fin pour Motus et Thierry Beccaro: «Je suis venu vous dire que je m’en vais»

L’animateur Thierry Beccaro a fait ses adieux avec émotion au jeu télévisé Motus, dont il assurait la présentation depuis 29 ans sur France 2.

Après 29 ans à la présentation de Motus, Thierry Beccaro a fait ses adieux aux téléspectateurs ce samedi. Pour cette dernière du jeu culte de France 2, l’animateur a tenu à remercier les équipes de l’émission, les candidats ainsi que… les boules noires, «sans lesquelles ce jeu n’aurait jamais été ce qu’il était».

Presque ému aux larmes, l’animateur de 62 ans s’est ensuite adressé à ses fidèles téléspectateurs. «Je suis venu vous dire que je m’en vais mais il ne faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, vous n’y penserez plus. Mais je ne vous quitte pas. Nous nous reverrons un jour ou l’autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n’importe où. Je promets que j’y serai sans faute. Merci pour toutes ces années, merci à tous.»

Mo-Mo-Motus, une dernière fois !



C'était le 6820e et dernier numéro de #Motus. Un grand MERCI à @BeccaroThierry et à toute l'équipe pour ces 29 années de bons mots et de bonne humeur. 🙏 pic.twitter.com/WCzouPomtq