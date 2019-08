Anderlecht recrute le défenseur néerlandais Derrick Luckassen

Anderlecht a annoncé samedi l’arrivée en prêt pour une saison, avec option d’achat, du défenseur néerlandais Derrick Luckassen en provenance du PSV Eindhoven.

Comme nous vous l’annoncions ce matin, le défenseur Derrick Luckassen prestera désormais sous le maillot d’Anderlecht. Le Néerlandais a été prêté pour une saison par le PSV Eindhoven.

Luckassen, 24 ans, a été formé à l’AZ où il a débuté en équipe première en 2014. En 2017, il a été recruté par le PSV Eindhoven, qui l’a prêté la saison passée à l’Herta Berlin. Il n’a joué que quatre rencontres en Allemagne en raison d’une grave blessure.

De retour au PSV en début de saison, il a été aligné en Supercoupe et lors des deux matchs du 2e tour de qualification à la Ligue des Champions perdu contre le FC Bâle.

«Si un club comme le RSC Anderlecht vient frapper à ma porte, je viens alors avec plaisir en Belgique», a commenté Luckassen. «Ici, je voudrais surtout forcer plus de temps de jeu, après avoir montré au PSV que je suis à nouveau tout à fait fit. Je suis impatient de retrouver mon meilleur niveau dans ce club où évoluent des joueurs tels que Vincent Kompany.»

Nederlandse power voor onze verdediging! Welkom Derrick Luckassen! 👍 De la puissance néerlandaise pour la défense! Bienvenue Derrick Luckassen! 👉 https://t.co/lUkR6vkIcd #RSCA #COYM pic.twitter.com/zG1wndoCVX — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 31, 2019

«L’arrivée de Derrick Luckassen nous offre à nouveau un certain nombre de solides options pour l’axe de notre défense», a ajouté Michael Verschueren, le directeur sportif. «Le défenseur néerlandais a de l’expérience, il a joué au plus haut niveau aux Pays-Bas et il correspond parfaitement au profil de défenseur que nous avions en tête avec sa solide stature.»

Le club indique faire le maximum afin que le joueur soit qualifié pour le match de dimanche contre le Standard.