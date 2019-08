Une jeune fille de 10 ans victime d’une tentative d’enlèvement?

Les faits se sont déroulés à la rue Ferrer, non loin du domicile de la victime. - Google Maps

Vendredi soir, une fille de 10 ans circulait à vélo à Quevaucamps lorsqu’elle a été abordée par le conducteur d’une camionnette.

C’est une mère de famille profondément choquée qui a accepté de nous raconter la mésaventure subie par sa fille, ce vendredi soir. Âgée de 10 ans, la gamine roulait à vélo dans la rue Ferrer, à Quevaucamps (Beloeil), lorsqu’elle a été accostée par un individu circulant dans une camionnette bleue. «C’est en revenant vers la maison, située dans une rue voisine, que ma fille a été abordée par un conducteur, qui l’a invitée à venir jouer avec lui à l’intérieur de sa camionnette. Malgré son refus, il a insisté mais ma fille a réussi à s’enfuir,» nous explique Virginie, la maman.

Fortement secouée par ce qui venait de lui arriver, l’enfant, en pleurs, a tout raconté à ses parents. «Dans l’affolement, mon mari a pris sa voiture pour faire le tour du quartier mais la camionnette avait disparu.»

La famille ainsi que plusieurs riverains ont alerté les services de police qui se sont rendus sur place, vendredi soir. «Ma fille devrait être entendue au début de la semaine prochaine,» précise la Beloeilloise.

D’après plusieurs témoins, la camionnette aurait déjà été aperçue dans les parages le matin et la veille de la tentative d’enlèvement. «Le suspect serait un homme de corpulence forte avec des tatouages et des implants sur le visage. Et toujours selon ma fille, les plaques d’immatriculation du véhicule étaient cassées.»