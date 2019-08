Mouscron attire un international autrichien

Le défenseur autrichien Kevin Wimmer est prêté pour une saison à l’Excel par Stoke City.

C’est un joli coup que celui réalisé par la direction mouscronnoise au lendemain du partage à Malines (2-2). Les décideurs hurlus ont en effet engagé l’international autrichien, Kevin Wimmer, qui débarque en prêt pour une saison de Stoke City.

La saison dernière, ce défenseur central de 26 ans évoluait à Hanovre avec qui il a joué 22 matches en Bundesliga. Au total, il ne compte pas moins de 54 apparitions en Premier League anglaise (Tottenham et Stoke) et 32 en Bundesliga (Cologne et Hanovre).

Après l’arrivée en semaine de Diogo Queiros, grande promesse du FC Porto, l’Excel voit un autre renfort de choix débarquer au Canonnier. De quoi affirmer un peu plus les ambitions mouscronnoises, actuellement 3e du championnat avec 11 points (sur 18).